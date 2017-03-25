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Sağlık

Kaplıca masrafını devlet ödeyecek

SGK, 242 kaplıca tesisindeki tedavilere ait yol, gündelik ve refakatçi giderlerini karşılayacak

25 Mart 2017 20:49

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 242 kaplıca tesisindeki tedavilere ait yol, gündelik ve refakatçi giderlerini karşılayacak. Ancak bunun için tedavi olunan tesisin Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni almış olması gerekiyor, SGK, dün bu kişilerin tedavi olabilecekleri kaplıca tesislerinin listesini yayımladı.

SGK'dan dün yapılan açıklamada, "Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilmiş kaplıca tesislerine müracaat eden Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan kişilerin kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri kurumumuzca ödenmektedir" denildi. Takvim'in haberine göre açıklamada, Bakanlık tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine ait güncel listeye de yer verildi. SGK, listede yer alan 242 tesisteki tedavi masraflarını karşılayacak. Diğerleri için ödeme yapılmayacak.

 

 

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