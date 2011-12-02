-Kaplan: Yemin için yargısal engel yok TBMM (A.A) - 02.12.2011 - BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, tutuklu da olsa milletvekillerinin Meclisin denetim çalışmalarına katılabileceğini, yemin şartı için yargısal bir engel bulunmadığını, engelin tamamen idari olduğunu savundu. Kaplan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin, Parlamentoda ''çoğunluk diktası'' kurduğunu, muhalefetin önerilerini dikkate almadığını ileri sürdü. Yine AK Parti'nin önergeleriyle Meclisin geç saatlere kadar çalıştırıldığını, bazen çalışmaların sabaha kadar sürdüğünü belirten Kaplan, gazetelerde, bazı milletvekillerinin Genel Kurul salonunda uyurken çekilmiş fotoğraflarını göstererek, ''Meclis manzaraları utandırıcıydı. Uyuyan Meclis istemiyoruz. Bu tarzda çalıştırma AİHM'nin 'zorla çalıştırma, angarya, yasağına giriyor'' diye konuştu. Hasip Kaplan, tutuklu da olsa milletvekillerinin Meclis denetim yolunu kullanabileceğini söyledi. Kaplan, yemin şartı için yargısal bir engel bulunmadığını, engelin tamamen idari olduğunu savundu. Bu konuda TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in de duyarlı davranmasını arzuladıklarını anlatan Kaplan, ''Ben Meclis Başkanı'nın cezaevine gidip tutuklu milletvekillerini ziyaret etmesini, kendi üyesinin hangi koşullarda bulunduğunu görmesini isterdim'' dedi. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine ilişkin yasal düzenlemeye değinen Kaplan, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın, söz konusu kanunun TBMM'nin ortak ürünü olduğunu söylediğini, ancak kendilerinin bu düzenlemeye muhalefet ettiklerini belirterek, ''Biz bunun içinde yokuz. AKP-CHP ve MHP'nin ortak ürünüdür'' diye konuştu. TBMM Genel Kurulunda yapılacak bütçe görüşmelerine az bir zaman kaldığını ifade eden Kaplan, bu çalışmalarda Türkiye'nin bütün meselelerinin ele alınacağını kaydetti. Ancak Meclis TV'nin Genel Kurul çalışmalarını saat 19.00'dan sonra yayınlamadığını anlatan Kaplan, bu önemli görüşmelerin halktan gizlenmemesi gerektiğini, iktidarı şeffaf olmaya davet ettiklerini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaplan, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın, dün Genel Kurulda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkındaki gensoru görüşmelerinde BDP'li milletvekillerinin ''red'' oyu vermelerini eleştirildiğine ilişkin soru üzerine, ''Sayın Oktay Vural, Allah sizden bin kez razı olsun. Daha bir hafta önce İçişleri Bakanı hakkında gensoru verdik. Bir gerekçesi Van depremiydi. Ama MHP kalktı o gensoruda red oyu kullandı. Dünkü gensoruda adresi doğru koymaları gerekirdi. Bu işin sorumlusu Başbakan'' dedi. Kaplan, kullandıkları oy konusunda özgür iradeleri ile karar verdiklerini söyledi.