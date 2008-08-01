Kaplanoğlu ve Özpetek Venedik'te

Rus senarist Juriy Arabov, İtalyan aktris Valeria Golino, İskoçyalı sanatçı Douglas Gordon, Amerikalı senarist/yapımcı John Landis, Arjantinli yönetmen Lucrecia Martel ve Hong Kong’lu yönetmen Johnnie To ise uluslararası jürinin diğer üyeleri olarak sıralanırken, Altın Aslan yarışında Kaplanoğlu ve Özpetek'in rakipleri arasında Darren Aronofsky, Marco Bechis, Kathryn Bigelow, Jonathan Demme, Aleksey German Jr., Takeshi Kitano, Hayao Miyazaki, Barbet Schroeder gibi tanınmış yönetmenler var.



Kaplanoğlu: Süt



Sayısız ödül kazanan 'Yumurta'da annesinin ölümü üzerine yıllar sonra köyüne dönen şair Yusuf'un 20'li yaşlarda annesiyle ilişkilerini anlatan 'Süt'ün başrolünde Başak Köklükaya ve Melih Selçuk yer alıyor. Senaryosunu Semih Kaplanoğlu (sağda) ve Orçun Köksal'ın yazdığı 'Süt', geçten yıl Cannes'ın resmi bölümlerinden Cannes Atelier'de dünya sinema sektörüne tanıtılmıştı. Kültür Bakanlığı, CNC, World Cinema Fund, Filmstiftung NRW ve Tire Belediyesi’nin desteğiyle çekilen 'Sürt', Türkiye, Fransa ve Almanya ortak yapımı.



Özpetek: Mükemmel Bir Gün



Ferzan Özpetek'in, İtalyan yazar Melania G. Mazzucco'nun 'Un Giorno Perfetto' (Mükemmel Bir Gün) adlı kitabından uyarladığı yeni filminde ise Isabella Ferrari, Valerio Mastandrea, Valerio Binasco, Nicole Grimaudo, Stefania Sandrelli gibi isimler rol alıyor. Özpetek, bir söyleşisinde geçmiş filmlerinde sürekli eşcinsellikle ilgili bir şeyler olmasından dolayı bu filmin senaryosunda yer alan eşcinsel karakterini kadın olarak değiştirdiğini belirtmişti.



Cannes ve Berlin'le birlikte dünyanın en prestijli üç festivalinden biri konumundaki Venedik, aynı zamanda en eski film festivali olarak biliniyor. Festivalin resmi yarışma bölümüne bugüne kadar Türkiye'den sadece Ömer Kavur'un yönettiği iki film, 'Anayurt Oteli' ve 'Gizli Yüz' kabul edilmişti.

