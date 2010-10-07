Kaplanoğlu, Kustarica'nın festivale katılmasına tepkili

T24- Semih Kaplanoğlu, Emir Kusturica'nın katılacak olmasından dolayı Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni protesto ettiğini açıkladı. Kaplan Film'den yapılan açıklamada, ''Savaşa ve savaş suçlarına karşı bizleri birleştirecek tek kriter tek kimlik insan olmaktır. Sanatçı insanlığından ayrılamaz'' denildi.





Semih Kaplanoğlu'nun, Altın Ayı ödüllü filmi 'Bal' Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılmıyor. Kaplan Film'den gelen açıklama şöyle:

''Antalya Altın Portakal Film Festivali organizatörü AKSAV yönetimine;

6 Ekim 2010 tarihli ”Bizim için üst kimlik sanatçıdır” başlıklı açıklamanızı hayretle okuduk. 1992-1996 yılları arasında Bosna’da yaşanan olaylar uluslararası mahkemeler tarafından soykırım ve insanlık suçu olarak tanımlanmış ve bu suçlara bulaşanlar yargılanıp mahkum edilmişlerdir. Sayıları yüzbinlerle ifade edilen Bosna’lı sivilleri sadece inançları ve Boşnak oldukları için katledenleri, onbinlerce kadına çoluk çocuk tecavüz edenleri canlı tanıklar ve hala açılan toplu mezarlar ortadayken savunan bir “sanatçının” Aksav yönetimi tarafından himaye edilmesi bizim vicdanımızı acıtmaktadır. Biz burada hiç kimseyi etnik kökeninden ya da inancından dolayı eleştirmiyoruz. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suça sözle de olsa katkı sağlayarak soykırımı ve tecavüzü meşrulaştıran bir zihniyetin savunulmasına karşı çıkıyoruz. Savaşa ve savaş suçlarına karşı bizleri birleştirecek tek kriter tek kimlik insan olmaktır. Sanatçı insanlığından ayrılamaz.



Bu gerekçeler doğrultusunda Antalya Altın Portakal Film Festivali programında 11 Ekim 2010 Pazartesi günü saat 12:00’de yapılacak Bal filmi festival galası da dahil festivaldeki hiç bir etkinliğe üzülerek katılmayacağımızı bildiriyor, kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz...''



Bal Filmi Ekibi: Semih Kaplanoğlu, Tülin Özen, Erdal Beşikçioğlu, Bora Altaş, Naz Erayda, Leyla İpekçi, Barış Özbiçer, S. Hande Güneri, Fatih Ağdaş, Orçun Köksal, İmad Bora Ağababa, Mustafa Emin Büyükcoşkun, M. Zeyneb Büyükcoşkun.



Ünlü yönetmen Emir Kusturica'nın 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne davet edilmesine, ilk olarak Bosna-Hersek'te soykırımın yapıldığı Srebrenitsa'daki kadın dernekleri ile ülkedeki sinemacı ve yönetmenler tepki göstermişti.





AKSAV Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Kusturica'nın Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne, yurt içinden ve Bosna Hersek'ten gelen tepkilere yanıt verildi. AKSAV Yönetim Kurulu'nun açıklamasında, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ''Sanatsal bir etkinlik'' olduğu vurgulandı.



Sanatsal etkinliklerin evrensel dilinin ''barış'' olduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Bu kapsamda davet edilen konukların dili, dini, rengi, etnik kimliği hiçbir şekilde dikkate alınmamaktadır. Bu kimlik özelliklerinin en tepesine konan üst kimlik sanatçı olmasıdır.



Emir Kusturica da dünyanın kabul ettiği bir sanatçıdır. Sinema ve müzik kariyeri kriterlerine göre Altın Portakal'a davet edilen Kusturica'nın bunun dışındaki kimliklerini ve geçmişteki yaşamını sorgulamak bir festival yönetiminin görevi değildir.''



