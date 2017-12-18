KAPLANKAYA 2017'NİN KONUT / OTELCİLİK KATEGORİSİNDE KÜRESEL ÇAPTA YILIN 'EN İYİ PROJESİ' PROJESİ SEÇİLDİ

İSTANBUL,(DHA)-MUĞLA’NIN Milas İlçesi\'nin Bozbük köyü yakınlarında hayata geçirilen Kaplankaya projesi, dünyanın en önemli uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record (ENR) tarafından ödüle layık görüldü. Türk-Kazak ortaklığı bulunan Capital Partners\'in hayata geçirdiği ve Turner International tarafından proje yönetimi yapılan Kaplankaya, ENR Dergisi\'nce, Konut-Otelcilik katagorisinde, 2017 yılının küresel çapta yapılmış \'En İyi Projesi\' seçildi.

Dünya’nın en önemli uluslararası inşaat sektörü dergisi “Engineerıng News Record” her sene dünya çapında yapılan bir çok projeye kendi kategorileri içerisinde ödüller vermektedir. Bu kategoriler içerisinde Engineerıng News Record Kaplankaya\'yı, Konut / Otelcilik kategorisinde 2017’nin küresel çapta yapılmış \'En İyi Projesi\' olarak kabul etti. Bu ödül verilirken, karşılaşılan problemlerin büyüklükleri ve bu problemlerin çözümünde ne derece başarılı olunduğu, projede çalışan uluslararası ekiplerin sayısı ve büyüklüğü, doğal alanın korunması, iş güvenliği,inşaat sürecine ne tür yenilikler getirildiği, proje dizaynının özgünlüğü ve estetiği gibi kriterler göz önüne alındı.

\'ÇEVREYE ZARAR VERİLMEDEN NASIL YAPILIRI \'GÖSTEREN PROJE

ENR jürisi projeyi değerlendirirken baz aldığı kriterlerden önemlisi ise projenin çevreye olan duyarlılığı oldu. Juri \"Çok daha büyük bir bütünün sadece ilk kısmı olmasına rağmen,yeni geliştirilmiş bir projenin bozulmamış bir ortama nasıl yerleştirilebileceğinin ve mevcut çevreye hiç zarar vermeden nasıl yapılabileceğinin gösterildiği için örnek olmuştur. Proje kendi başına başarılı bir yeşil alan geliştirme projesi olarak incelenmiştir\" şeklindeki açıklamaları ile projenin bu alanda ne kadar başarılı olduğunu belirtti.

ENR jurisi tarafından ödül vermesindeki diğer etken olarak ise, projenin sahibi Capital Partners ve Turner International\'in birlikte bir çok farklı uluslararası ekibin koordinasyonu, karşılaşılan bir çok zorluğa rağmen iş programına gösterilen sadakatle tamamlanmış olması gösterildi.

KAPLANKAYA\'NIN 7 KİLOMETRELİK SAHİL ŞERİDİ BULUNUYOR

Kaplankaya projesi, Muğla’nın Milas İlçesi\'nin Bozbük Köyü yakınlarında Kazak-Türk ortaklık yapısı bulunan Capital Partners tarafından hayata geçirildi. Kaplankaya içinde oteller, rezidanslar ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu büyük bir kompleks olarak planlandı. Yaklaşık 5 bin dönümlük bir proje alanına sahip olan Kaplankaya\'nın 7 kilometrelik sahil şeridi bulunuyor.

Projenin 2014 yılının Ağustos ayında birinci etabının temelleri atıldı. Birinci fazda 76 adet, kapalı alan büyüklükleri 200 ile 700 metrekare arasında, bahçe alanı 1000 ile 4000 metrekare arasında değişen, özel havuzu bulunan villalar ile 11 bin oturum ve 27 bin metrekare kapalı alana sahip 141 odalı bir sağlık oteli ve otele bağlı 66 adet yamaç evleri bulunmaktadır. 200 bin metrekarelik bir alanı kaplayan birinci etabın proje yönetimi TURNER INTERNATIONAL, proje konsept çizimi ise Office of Architecture Barcelona (OAB)’nın baş mimarı Carlos Ferrater tarafından yapılmıştır. Carlos Ferrater, projedeki villaların,otelin ve yamaç evlerinin tasarımını dağın doğal yapısı içinde tutmaya çalışmış ve kıyı şeridine doğru alçalarak inen teraslar oluşturmuştur. Proje 2016 Temmuz ayında tamamlanmıştır. Kaplankaya Türkiye’nin Ege kıyılarında tüm dünyanın tanıdığı 2017 yılının en iyi otel ve rezidans projesi olarak tescillenmiş oldu.

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