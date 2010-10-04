-KAPLAN'DAN SOYADI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ TBMM (A.A) - 04.10.2010 - BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Soyadı Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi hazırladı. Kaplan'ın, TBMM Başkanlığına sunduğu teklifin gerekçesinde, Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesinin ardından, kişilerin ailevi özellikleriyle kendi soy kökenleri dikkate alınmadan soyadları verildiği ve tek tipleşme yapıldığı öne sürüldü. Gerekçede ayrıca, söz konunu kanuna göre evlenme ya da boşanmayla kadının soyadının değiştiği, bu durumun, kadının kimliğinin içeriğinin boşaltılması anlamına geldiği iddia edildi. Teklif, mevcut kanunda yer alan ''yabancı ırk ve millet isimleriyle soyadı kullanılamayacağı'' yönündeki ifadenin çıkarılmasını ve evlenen kişilerin ortak bir soyadı belirleyebilmesi hükmünün eklenmesini öngörüyor.