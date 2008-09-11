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Yaşam

Kaplana kafa tutan domuz yavrusu

Kenya'da kameralara yansıyan görüntülerde karşı saldırıya geçen yavru domuz, böyle kendisini korumaya çalıştı...

11 Eylül 2008 03:00

Kenya'nın vahşi hayvanlarının bulunduğu coğrafyasında kameralara yansıyan görüntülerde, hayvanlar aleminin farklı bir yanı gözler önüne seriliyor.

Kendisine av arayan ve bulduğu bir domuz yavrusunu gözüne kestiren kaplan, domuz yavrusunun beklenmedik karşı saldırısıyla afalladı ve bu evından vazgeçti. Önce domuz yavrusuna saldıran ve pençeleriyle domuzu kontrol etmeye çalışan kaplan, domuz yavrusunun gerilerek kendisine vurmasıyla geri adım attı.

Domuz yavrusunun saldırılarını artırmasının ardından korkarak geri kaçan kaplan; hayvanlar aleminde de av gibi görünen canlıların zaman zaman dişli çıkabileceğini gözler önüne seriyor.

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