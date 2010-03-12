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Yaşam

Kaplan yılında açlıktan öldüler

Geleneksel ay takvimine göre Kaplan Yılını kutlayan Çin'de, bir hayvanat bahçesinde 11 Sibirya kaplanı öldü.

12 Mart 2010 02:00

T24 - Geleneksel ay takvimine göre Kaplan Yılını kutlayan Çin'de, bir hayvanat bahçesinde 11 Sibirya kaplanı öldü.
    

Şinhua ajansının haberine göre, Liaoning eyaletindeki Şınyang Vahşi Hayvanları Koruma Merkezinin başkan yardımcısı Liu Şiaoçiang, hayvanat bahçesindeki Sibirya kaplanlarının maddi sıkıntılardan ötürü tavuk kemikleriyle beslendiğini ve üç ay içinde 11 kaplanın açlıktan öldüğünü kaydetti.

Aynı hayvanat bahçesinde, kasım ayında iki Sibirya kaplanı da açlıktan bakıcısına saldırmış, Şınyang İş Güvenliği İdaresi'nin talebi üzerine kaplanlar kafeslere kapatılmıştı.

Yetkililer, kasım ayından itibaren hayvanların beslenmesi için aylık 18 bin yüen (yaklaşık 4 bin 50 TL) ödenek sağlandığını, ancak geçen sürede Sibirya kaplanlarında beslenme yetersizliği nedeniyle sağlık sorunları baş gösterdiğini kaydetti.

 

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