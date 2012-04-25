Kaplan sineği Avrupa'ya ölüm taşıyor

Güneydoğu Asya'da birçok tropikal hastalığın kaynağı olarak gösterilen kaplan sineği, iklim değişikliği nedeniyle Avrupa'da yayılmaya başladı. Uzmanlar, virüs taşıyı olarak bilinen kaplan sineğinin ölümlere neden olacağı uyarısı yapıyor.



Bilimsel araştırmalar yayımlayan Journal of the Royal Society Interface'in haberine göre, iklim değişikliği nedeniyle birçok canlı türü doğal yaşamlarından ayrılarak, dünyanın değişik bölgelerine yayılıyor. Bu canlılardan biri de Güneydoğu Asya'da yaşayan kaplan sineği. Tropikal hastalıklarının en önemli taşıyıcısı olarak bilinen kaplan sineği, iklim değişikliği sonucu hızlı bir şekilde Avrupa'da yayılmaya başladı.



Avrupa'ya hızla yayılıyor



İngiltere'deki Liverpool Üniversitesi öğretim üyesi Cyril Caminade, kaplan sineğinin özellikle Almanya, Belçika ve Hollanda'da sık görüldüğünü söyledi. Araştırmaya göre 1980 yılına kadar Güneydoğu Asya'dan göç eden kaplan sineği Akdeniz ikliminin yaşandığı bölgelerde görülüyordu. Ancak iklim değişikliğinın sonucu olarak sıcaklık değerlerinin Avrupa'da yükselmesi, kaplan sineğinin kuzey Avrupa'ya da göç etmesine neden oldu.

Öğretim üyesi Caminade, "Son 20 yılda kışların daha sıcak geçmesi nedeniyle kaplan sineği Akdeniz, Balkanlar ve Avrupa'da daha sık görülmeye başladı. Sıcaklık değerlerinin yükselmesiyle bu canlı türü için Avrupa'da gerekli yaşam koşuları oluştu" dedi.



Akdeniz'de tropikal hastalıklar görülecek



Araştırmaya göre, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak kaplan sinekleri 2030-2050 yılları arasında Avrupa'nın en ücra köşelerinde bile yaşamaya başlayacak. Araştırmaya göre, kaplan sinekleri, önümüzdeki yıllarda özellikle Akdeniz ikliminin göründüğü ülkelere birçok tropikal hastalığı taşıyacaklar.