BDP’li Hasip Kaplan: Karayılan da siyasete katılabilir

Tutuklu vekillere yönelik düzenlemeden 'PKK’nın yöneticilerinin de yararlanabileceği' kaygılarını hayretle karşıladığını söyleyen BDP’li Hasip Kaplan, “Barış yolları açılırsa Karayılan da siyasete katılabilir” diye konuştu.

Kuruluşunun 48. yıldönümü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret eden Kaplan, tutuklu vekillerin durumuna ilişkin çözüm arayışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Düzenlemeden terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin de yararlanacabileceğine yönelik kaygıların yersiz olduğunu ifade eden Kaplan, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Cumhurbaşkanı Celal Talabani'yi terörist saydığını ancak bugün Talabani'nin cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunu hatırlattı.

BDP'nin tutuklu vekiller için teklifini açıkladığını ifade eden Kaplan, iktidarı inandırıcılığı olmayan bahanelere sığınmakla suçladı.

BDP'nin teklifinin tutuklu milletvekillerinin sorununu çözmeye yönelik olduğunu belirten kaplan, "Barış olacaksa siyaset kanallarını açmak zorundasınız. Barış yolları, siyaset kanalları açılırsa karayılan da isterse siyasete katılır" dedi.