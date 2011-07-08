-KAPLAN: ARKADAŞIMIZ ERGENEKON'UN REHİNESİ DURUMUNDA ANKARA (A.A) - 08.07.2011 - BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, ''Çok açık söylüyorum 5 arkadaşımız Ergenekon ve Balyoz davasının rehinesi durumundadır. Ergenekon ve Balyoz davasının sanıkları devleti yıkmaktan yargılanıyorlar. Bizim 5 KCK davası tutuklusu arkadaşlarımız basın açıklamasından yargılanıyor'' dedi. BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan ve İstanbul bağımsız milletvekili Levent Tüzel, Konur Sokak'ta bir kafede kahvaltılı toplantıda basın mensupları ile biraraya geldi. Halkın, sorunlar parlamentoda çözülsün diye kendilerini seçip meclise gönderdiğini belirten Kaplan, şunları kaydetti: ''Bu kadar net bir irade karşısında demokrasilerde milletin iradesine saygı duyulması gerekir. Çok zor koşullarda 36 parlamenter seçildik ve Meclis'e gelmeye çalıştık ama daha gelirken (6'da 1 fire ile gelin Meclis'e girin) demek gerçekten milletin iradesine saygı konusunda çok ciddi bir sorun. Sayın Dicle'nin konumu, YSK'nın bile bile lades demesi, tuzak kurması seçmene, Diyarbakır halkının özgür iradesi ile oynaması, siyaset tarihinde unutulmayacak bir durumdur.'' Kaplan, ''Çok açık söylüyorum 5 arkadaşımız Ergenekon ve Balyoz davasının rehinesi durumundadır. Ergenekon ve Balyoz davasının sanıkları devleti yıkmaktan yargılanıyorlar. Bizim 5 KCK davası tutuklusu arkadaşımız basın açıklamasından yargılanıyor. İddianame 7 bin sayfa, bir tek müşteki, bir tek mağdur yok bu dosyada. Demokrasi konuşacaksak bunu net koymak lazım. Bu ayrımı koymadığımız zaman halkın iradesine yapılan zulmün oranı da anlaşılamaz'' diye konuştu. Leyla Zana Ve Aysel Tuğluk'un ifadeye çağrıldığını hatırlatan Kaplan, ''Biz Meclis'e gidenler dahi yargı tehdidi altındayız. Yargıtaydaki dosyalarımız her an tasdik edilebilir, her an diğer vekillikler de düşürülebilir'' ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'i ziyaret ettiklerini anımsatan Kaplan, ''Meclis Başkanı bizi dinledi. Kendisinin kafasında bir formül, bir adım yoktu. Başkan bize, 'Kürt sorunu çok önemli, bunu mutlaka gündeme almak lazım' dedi. Bunu biz hep söylüyoruz. Sorunlar çözülene kadar Meclis hiç tatile girmesin diyoruz. Tutuklular konusunda Meclis Başkanı olarak kolaylaştırıcı bir rol alacağını da söyledi. (Gerekirse Başbakan ile de görüşürüm) denildi ancak Başbakan'ın söyleminde zerre kadar değişiklik olmadı'' diye konuştu. ''Bu sorun çok basit, aşılabilecek formüllere sahip'' diyen Kaplan, ''Anayasa 83-2. fıkra çıkarılacak ve düşünce suçlarında TMK başta olmak üzere, TCK'da düzenleme yapma iradesini ortaya koyacak. Bu iradenin ortaya konması tutuklu vekiller sorununu çözer. Önümüzdeki demokratikleşmenin kapısını aralar. Biz de Meclis Başkanlık Divanında, Anayasa Uzlaşma Komisyonunda gereğini yaparız'' ifadelerini kullandı. Çiçek'in bugün saat 14.00'te Başbakan ile görüşeceğini söyleyen Kaplan, ''Bu kilitlenmenin anahtarı Başbakan'dadır. Eğer Başbakan'ın yeni anayasa niyeti varsa bu kilitlenmiş durumu açar. Eğer bu niyet yoksa hükümet programı palavradan öte bir şey olmaz'' dedi. Sayın Kılıçdaroğlu 'Grup başkanvekilleri toplansın bir formül bulunsun' dedi. Biz de 'Başbakan kendisi beyan etsin, şu şu konularda gereği yapılsın' diye o da bir yoldur. Muhalefet olarak biz fazlasıyla iyi niyet göstertiğimizi ifade etmek istiyoruz, top ve anahtar Başbakan'da. Saat 14.00'te ya Türkiye demokrasisinin önü açılacak ya da Türkiye demokrasisinin kilidi denizin ortasına atılmış paslı bir kapı gibi Türkiye demokrasisi 12 Eylül Anayasası'nın da gerisine düşecek, diktatoryal, totoliter bir rejime dönüşecek'' diye konuştu. Meclis'te bir deklarasyon hazırlığı olduğu ve BDP'nin buna katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu Kaplan, ''Ortak bir çözümün içinde olmak isteriz. İçinde olmadığımız hiçbir çözüm bizim için ahlaki değildir. Bizi yok sayan anlayışları biz de yok sayarız. Onların aldığı oylar bizim aldığımız oylardan çok mu mübarek daha kıymetli sorgulasınlar'' diye cevapladı.