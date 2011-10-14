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Politika

Kaplan: AKP bu dönem sürprizlere hazır olsun

BDP’nin türban ve kravata serbestlik önergesiyle iktidar kanadını...

14 Ekim 2011 03:00


Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA 

BDP’nin türban ve kravata serbestlik önergesiyle iktidar kanadını sıkıştırmasının yankıları devam ediyor.  Kadın milletvekillerinin genel kurulda pantolon giymelerine olanak tanıyan düzenleme sırasında ortalık karıştıran önergeleri değerlendiren BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, “ Madem AB üyeliği için çaba gösteriliyor. O zaman, TBMM’de AB standartları olsun. Türban ve kravat konusunda serbestlik tanınsın. Kıyafetler AB çıtasına getirilebilir”.  


‘AKP’nin teklifinde 4 parti uzlaştı’

Oturumu yöneten Mehmet Sağlam’ın, iç tüzük değişiklik teklifini Anayasa Komisyonu’na  çekmesinin yasaya aykırı olduğuna dikkat çeken Kaplan, “4 partinin bu konuda uzlaşması var.  Danışma Kurulu’ndan karar çıkmış. Üstelik, bu teklif AKP’nin. Başkan,  öyle kimseye sormadan ‘ben çektim oldu’ diyemez. Adam gibi oturup bu durumu açıklayacaktı”. 


‘Dalavereleri görerek ustalaştık’ 

Grup Başkanvekili Kaplan, iç tüzükle başlayan sürecin farklı bir muhalefet yapılacağının ipuçlarını verdiğine ilişkin soruya,“ Bu dönem, AKP ve diğer  muhalefet sürprizlere hazır olacaklar. Biz,  dönen manevraları, dalaveraları göre göre ustalaştık.  Daha çok zıplayacaklar”.


‘Pavey’le bütünleştirilmesi yanlış’

Kaplan, iç tüzük düzenlemesinin CHP’li Şafak Pavey’le bütünleştirilmesini yanlış bulduklarını söyledi ve “ Pantolon tartışması daha önce de vardı. İlle de çağdaş ülkelerin parlamentolarına benzer bir rahatlık isteniyor madem; biz de türban ve kravat düzenlemesini getirdik”. 


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