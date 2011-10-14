Kaplan: AKP bu dönem sürprizlere hazır olsun

Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA



‘AKP’nin teklifinde 4 parti uzlaştı’







‘Dalavereleri görerek ustalaştık’







‘Pavey’le bütünleştirilmesi yanlış’



BDP’nin türban ve kravata serbestlik önergesiyle iktidar kanadını sıkıştırmasının yankıları devam ediyor. Kadın milletvekillerinin genel kurulda pantolon giymelerine olanak tanıyan düzenleme sırasında ortalık karıştıran önergeleri değerlendiren BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, “ Madem AB üyeliği için çaba gösteriliyor. O zaman, TBMM’de AB standartları olsun. Türban ve kravat konusunda serbestlik tanınsın. Kıyafetler AB çıtasına getirilebilir”.Oturumu yöneten Mehmet Sağlam’ın, iç tüzük değişiklik teklifini Anayasa Komisyonu’na çekmesinin yasaya aykırı olduğuna dikkat çeken Kaplan, “4 partinin bu konuda uzlaşması var. Danışma Kurulu’ndan karar çıkmış. Üstelik, bu teklif AKP’nin. Başkan, öyle kimseye sormadan ‘ben çektim oldu’ diyemez. Adam gibi oturup bu durumu açıklayacaktı”.Grup Başkanvekili Kaplan, iç tüzükle başlayan sürecin farklı bir muhalefet yapılacağının ipuçlarını verdiğine ilişkin soruya,“ Bu dönem, AKP ve diğer muhalefet sürprizlere hazır olacaklar. Biz, dönen manevraları, dalaveraları göre göre ustalaştık. Daha çok zıplayacaklar”.Kaplan, iç tüzük düzenlemesinin CHP’li Şafak Pavey’le bütünleştirilmesini yanlış bulduklarını söyledi ve “ Pantolon tartışması daha önce de vardı. İlle de çağdaş ülkelerin parlamentolarına benzer bir rahatlık isteniyor madem; biz de türban ve kravat düzenlemesini getirdik”.