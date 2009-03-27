Kapkaçı uygulamalı anlattı

Adana'da, kapkaç yöntemiyle çalınan çantası vatandaşların çabasıyla bulunan 58 yaşındaki kadın, kapkaç anını gazeteciler için uygulamalı anlattı.



Alınan bilgiye göre, Mebrure Özkan (58) ve kızı Selma Tepgeç (36), tedavi için gittiği hastaneden dönerken, Çınarlı Mahallesi'nde, arkalarından yaklaşan 16-17 yaşlarındaki bir kişi kadının çantasını alarak kaçtı.



Mecbure Özkan'ın bağırarak yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi'nden kaçan zanlıyı kovalamaya başladı. Yakalanacağını anlayan zanlı, çantayı atarak Döşeme Mahallesi'nin ara sokaklarında gözden kayboldu.



Çantasına kavuşan Mebrure Özkan, değerli eşyası bulunmadığını belirterek, zanlıdan şikâyetçi olmadığını söyledi.



Anne Özkan, olay yerinde kendilerini görüntülemeye çalışan basın mensuplarının, olayın nasıl olduğuyla ilgili soruları üzerine kapkaç anını canlandırdı.



Çantasını kızı Selma Tepgeç'e veren Özkan, onun arkasından sessizce yaklaşıp, çantayı alıp kaçtı. Özkan, kapkaç anını, "Çekemediyseniz bir daha göstereyim" diyerek 3 kez tekrarladı.

