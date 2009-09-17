Kapkaççı yakın arkadaşı çıktı

Bankadan çektiği 200 bin lirayı gasbeden maskeli ve silahlı kişi yakın arkadaşı çıktı.



Fethiye'de bir otelde çalışan Ramazan Dala (30) bankadan kredi olarak çektiği 200 bin lirayı bir başka bankaya götürmek üzere çıktığı esnada, maskeli ve silahlı bir kişinin saldırısına uğradı.



Elindeki tabancayla Dala'nın başına vuran kişi, şahsın elindeki para dolu çantayı alarak bölgeden ayrıldı. Kendisini takip edenleri uzaklaştırmak isteyen şüpheli, havaya 2-3 el ateş ederek bölgeden ayrıldı.

Kapkaççıyı gazeteci yakaladı

Olay yerinden ayrılan kapkaççıyı kovalayan ve bu esnada çevreden yardım isteyen Ramazan Dala'yı fark eden Fethiye Gözde Gazetesi Muhabiri Ramazan Coşkun, önünden geçen kapkaççının üzerine atladı ve şahısla mücadele etmeye başladı. Bu esnada, zanlının silahla başına vurması sonucu yaralanan Çoşkun, adının H.D (25) olduğu öğrenilen kapkaçıyı etkisiz hale getirerek, elindeki silahı olay yerine gelen polislere teslim etti.

Şaşkınlığını gizleyemedi

Olay yerine gelen polis ekiplerince yüzündeki kar maskesi çıkartılan zanlı H.D'nin, mağdur Ramazan Dala ile aynı otelde çalıştığı anlaşıldı. Bu gelişme üzerine Dala, şaşkınlığını gizleyemedi.

Kapkaççıyı yakalarken yaralanan ve 112 ekiplerince ayakta tedavisi yapılan Ramazan Coşkun, olayı şöyle anlattı: ''Fethiye Kültür Merkezi önünde haber için bekliyorduk. Bir silah sesi duydum. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. Köşeden yüzü kar maskeli ve üzerinde uzun mont olan bir şahıs çıktı. Elinde silah vardı. Bir kişi de kovalıyordu 'tutun kapkaççı çantayı çaldı' dedi. Oturduğum yerden kalkıp koşarak üzerine atladım. Silah olan elini tutup etkisiz hale getirmek istedim. Elini kurtarıp silahla alnıma vurdu ben yine de adamı yere yıkıp etkisiz hale getirdim. Sonra polisler geldi.''

Ramazan Dala ise bankadan çıktıktan kısa süre sonra saldırıya uğradığını belirterek, ''Silahla kafama vurdu ve çantayı kapıp kaçtı. Adamın peşinden koşmaya çalıştım. Bir kişi üzerine atlayıp yakaladı. Bizim kredi borcumuz vardı. Başka bankadan diğer bankaya para transfer edecektim'' dedi. Bu arada yaşanan kapkaç olayı ve gazetecinin zanlıyı yakalayış anı, MOBESE kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan H.D'nin sorgusu sürüyor. Zanlının olayda kullandığı silahın kuru sıkı olma ihtimali de olduğu bildirildi.