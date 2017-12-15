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Kapkaççı, çaldığı çantadan çıkan kartla otobüse binmiş

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da çaldığı motosikletle kapkaç olaylarına karışan R

15 Aralık 2017 19:50

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da çaldığı motosikletle kapkaç olaylarına karışan R.Y., yakalandı. Şüphelinin, çaldığı bir çantadan çıkan kartı kullanarak otobüse bindiği ortaya çıktı.
Kapkaç olayları, Muratpaşa ilçesinin Dutlubahçe ve Meydankavağı mahallelerinde meydana geldi. Olayların ardından harekete geçen Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, onlarca güvenlik kamerası kaydını izleyip, şüphelinin R.Y. olduğunu belirledi. Şüphelinin bulunduğu yeri tespit eden ekipler, R.Y.\'yi yakaladı.
Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelinin, kapkaç için motosiklet ve plaka çaldığı, havanın kararmasına yakın tenha sokaklarda kapkaç yaptığı belirlendi. R.Y.\'nin, çaldığı bir çantadan çıkan kartı kullanarak otobüse bindiği de ortaya çıktı. Kapkaç öncesi bir kadını kaldırımda takip ederken marketin kamerasınca görüntülenen R.Y.\'nin, çok sayıda suçtan aranma ve yakalama kararının bulunduğu belirtildi. Şüpheli, ifadesinin ardından 3\'ü kapkaç olmak üzere 5 dosyadan adliyeye sevk edildi.
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