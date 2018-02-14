Kapkaç şüphelisi: Maddi konularda sıkıntı yaşıyorum

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da yolda yürüyen kadının kol çantasını kapkaç yöntemiyle çalan ve Rıfat Öcal (23), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öcal\'ın ifadesinde, \'\'Maddi konularda sıkıntı yaşıyorum. Yolda yürürken kadını gördüm. Bir anda aklıma çantayı alıp kaçmak geldi. Bende çantayı alıp kaçtım\" dediği öğrenildi.

Olay, geçen pazartesi günü saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Rabia A., (24) ablasıyla birlikte yolda yürürken, arkasından gelen bir kişi genç kızın çantasını kapkaç yöntemiyle alarak hızla olay yerinden kaçtı. Genç kızın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış istikameti doğrultusunda araştırmalarını yoğunlaştırdı. Polis, Rıfat Öcal\'ı bir evin bahçesinde çantadaki 500 lirayı gömmeye çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan Rıfat Öcal, çantayı sakladığı yeri de polise gösterdi. Öcal, polisteki sorgusunda, \'\'Daha önce de cezaevine girip çıktım. Maddi konularda sıkıntı yaşıyorum. Yolda yürürken kadını gördüm. Bir anda aklıma çantayı alıp kaçmak geldi. Bende çantayı alıp kaçtım.\" dediği öğrenildi. Hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde bulundurma gibi poliste 14 suç kaydı bulunan Rıfat Öcal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI