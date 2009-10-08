Kapkaç hortladı

Olay dün saat 22.00 sıralarında Fener Mahallesi, 1990 Sokak'ta meydana geldi. Lara'da bir giyim mağazasında satış elemanı olarak çalışan Yasemin Gürkan, mesai sonunda işyerinden çıktı. Evine gitmek için kısa süre yürüyen genç kız, bir anda saldırıya uğradı. Kapkaççının kolundaki çantasını almasının ardından bağırarak çevredekilerden yardım isteyen Gürkan, daha sonra da cep telefonundan polisi aradı. Kısa süre sonra olay yerine gelerek kapkaççının eşkalini alan polis, çevrede araştırma başlattı.Önleyici Hizmetler'e bağlı asayiş ekipleri, sivil polisler ve yunus timlerinden 20 polisin katıldığı çalışmada, şüpheli, ara bir sokakta koşarken görüldü. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından motosikletli yunus timi tarafından bir sitenin otoparkında sıkıştırılan şüpheli Hüseyin Başak, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, yüzleştirildiıi Gürkan tarafından teşhis edildi. Çantayı attığı boş araziyi gösteren Hüseyin Başak, sağlık raporunun ardından Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne teslim edildi. Olayın ardından polis aracına binen Yasemin Gürkan, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.