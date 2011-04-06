'Kapıyı kapatın utanıyorum'

T24 - Fidye ve cinayetten yargılanan sanık duruşmada, kapıdan kendisine bakan akrabalarını görünce hâkime, “Hepsi bana bakıyor. Utanıyorum. Kapıyı kapattırın” dedi.



Kemerburgaz’da Ekim 2010’da eniştesi ve eniştesinin ağabeyiyle birlikte villasına girdiği öz amcası Nurettin Gülep ve yeğeni Meryem’i (13) fidye almak için 6 gün rehin tuttuğu, yengesi Gülhanım Gülep’i ise öldürüp otomobilin bagajına kapattığı iddiasıyla yargılanan Ayhan Gülep (23) önceki gün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Bakırköy 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde eniştesi Nezir Reçber ve onun ağabeyi Ferdi Reçber’le birlikte ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Ayhan Gülep, akrabaları duruşma salonunun açık kapısından kendisini izleyince, “Hepsi bana bakıyor. Utanıyorum Hâkim Bey. Kapıyı kapattırın” dedi. Mahkeme Başkanı duruşmanın herkese

açık yapıldığını belirterek isteği geri çevirdi. Ferdi ve Nezir Reçber de ifade için hazır olmadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti üç sanığın tutukluluk hallerinin devamına ve Meryem Gülep’in tedavisi bittikten sonra ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.





400 bin lira istendi



İddianameye göre, pazarlamacılık yapan Ayhan Gülep kredi kartı borçları nedeniyle 8 Ekim 2010’da beraberindekilerle Nurettin Gülep’in Kemerburgaz’daki villasına girmiş, Gülep’i 400 bin TL’lik fidyeyi bulması için serbest bıraktıktan sonra Gülhanım Gülep’i öldürmüştü.









