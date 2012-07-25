Kapıya tırmanan kız çocuğu rekor kırdı

İngiltere’nin Leicestershire kentinde üç yaşında bir kız çocuğunun kapı çerçevesine tırmanışını gösteren video rekor kırdı.

Sofya Dickson’un babasının video paylaşım sitesi YouTube’da yayınladığı video 215 bin civarında tık alarak internet dünyasında sansasyon yarattı. Sofya kapı çerçevesine tırmanmanın zor olduğunu ama çok keyif aldığını ve hiç de korkmadığını söylüyor. Babası ise videoya dünya çapında ilgi olmasını ve hatta ABD televizyon şirketlerinin ilgisini “garip” olarak yorumluyor.

Dickson videoyu Sofya’nın becerileriyle kendisini ve annesini çok etkilemesinin üzerine paylaştığını anlatıyor ve “kızımın kapı çerçevesine tırmanışını yaklaşık çeyrek milyon kişi izledi. Bu biraz garip ve Amerika’dan telefonlar alıyorum. Dürüst olmak gerekirse bu da çok şaşırtıcı” diyor.

Videoya yapılan yorumlarda Sofya’yı bir tırmanış sporları merkezine götürmeleri konusunda da yorumlar geldiğini belirten Dickson, “Onları arayıp üç yaşında bir bebeği tırmanış için kapıdan içeri alırlar mı diye soracağım” diyor. (BBC Türkçe)