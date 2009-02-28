Cezaevinde bulunan ayrıldığı sevgilisi Deniz Seki'ye sahip çıkmadığı yönündeki eleştiriler Hüsnü Şenlendirici'yi kızdırdı.



Deniz Seki’ye sahip çıkmamakla eleştirilen Hüsnü Şenlendirici isyan etti



Hüsnü Şenlendirici, ayrıldığı sevgilisi Deniz Seki’ye sahip çıkmadığı iddialarına tepki gösterdi:



- Biz zaten ayrılmışız o olaydan 6 gün önce. Devamlı gittim geldim göstermiyorlar konuşturmuyorlar kimseyle. Kız içerde, şu an ne yapabilirim!



- Ben Deniz’e ’Benim adım verme’diye bir şey söylemedim. Biri uydurdu, diğerleri de inanıyor, aleyhime yazıyor. Ben bu sözü kime söylemişsem çıksın ortaya göreyim!



- Deniz’i eşkıyalar mı aldı dağa mı kaldırdılar? Yargı aldı götürdü bir şey yapamıyorum. Kapıya gidiyorum göstermiyorlar.



- Sevgililer Günü’nde aldım gülümü götürdüm. Kendim gittim elimle götürdüm almadılar içeri yine.



- Kimse bilmiyor Deniz’in bütün gözaltı süresinde benim geceleri arabamda orada yattığımı.

