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Dünya

Kapitol baskını sonrası eleştirileriyle gündeme gelen Senato Azınlık Lideri McConnell: 2024'te Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olursa Trump'ı kesinlikle desteklerim

26 Şubat 2021 08:45

ABD'de 6 Ocak Kapitol baskınından sonra yaşananlarda Donald Trump'ın sorumluluğu olduğunu söyleyen Cumhuriyetçi Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, 2024'te Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olması durumunda kendisini "kesinlikle destekleyeceğini" söyledi.

Fox News'a konuşan McConnell, Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkan adaylarının "geniş çaplı bir yarış" olduğunu söyledi. Cumhuriyetçi Parti'nin adayının Donald Trump seçilmesi durumunda destek olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan McConnell "Kesinlikle" dedi.

McConnell, 6 Ocak Kapitol baskınının ardından Donald Trump'ın sözleriyle Kongre'yi basan kişileri kışkırtmakla sorumlu olduğunu söylemişti. 

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