Kapitol baskını müdahalesine görev yapan bir polis daha yaşamına son verdi

ABD’de 3 Kasım 2020 seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump destekçilerinin Kapitol binasına yaptığı saldırıda müdahale edenler arasında bulunan bir polis memuru yaşamına son verdi. Kapitol müdahalesinde bulunan üç polis yaşamına son vermiş oldu.

Gunther Hashida isimli polis memurunun Kapitol baskını gecesi acil müdahale ekibinin içinde yer aldığı belirtildi.

Hashida’nın ölümü Kapitol baskınından sonra bu operasyonda yer alan üçüncü polis intiharı oldu.

Hashida’nın ölümünden bir hafta önce polis memurları ABD Temsilciler Meclisi’ne Kongre baskını sırasındaki yaşadıklarına ilişkin ifade vermişti.

Kongre baskınıyla ilgili olarak şu ana kadar yaklaşık 600 kişiye suçlama yöneltildi.