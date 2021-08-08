Kapitol baskını günü Trump mitingine giden evli polis çift görevden alındı

ABD’de Kapitol binasının basıldığı 6 Ocak gününde Donald Trump destekçisi olarak mitinge giden ikisi de polis olan bir evli çift, görevden alındı.

BBC’de yer alan habere göre, 6 Ocak Kapitol baskını görevde olmayan ve Donald Trump’ın mitingine giden evli polis çift Alexander ve Caitlin Everett görevden alındı. Polislerin, Trump mitinginden sonra Kapitol binasına baskın yapılırken herhangi bir müdahalede bulunmadıkları belirtildi.

Çift, olaydan uzakta olduklarını, tanık olmadıklarını söyledi.

ABD’de Seçmenler Kurulu oylarının sayılacağı Kongre oturumu sırasında Kapitol binasına yapılan baskınla ilgili bugüne kadar 535 kişi gözaltına alındı.

Basınla ilgili henüz birkaç kişi ceza aldı.