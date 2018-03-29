"Kapitalist sistemin dini imanı yok; takside UBER reklamı var!"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, kapitalist sistemin "dini imanı" olmadığını söyleyerek bir arkadaşının yolladığı fotoğrafı paylaştı. Altaylı, "UBER’cileri buldukları yerde hacamat eden taksi sürücülerinin kullandığı iTaksi uygulaması, UBER’den reklam almış" dedi.

Altaylı'nın "Böyle marjinal Beyoğlu’nda yok!" başlığıyla (29 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Taksiciler ile UBER’ciler arasındaki kavga kıyasıya sürüyor ama“kapitalist sistem”in dini imanı olmadığı bir kez daha ortaya çıkıyor.

Bir arkadaşımın gönderdiği bu fotoğraf bunun kanıtı.

UBER’cileri buldukları yerde hacamat eden taksi sürücülerinin kullandığı iTaksi uygulaması, UBER’den reklam almış.

Sarı taksiye bindiğiniz zaman karşınızdaki ekranda UBER reklamıyla karşılaşıyorsunuz.

UBER açıkça, “Bu taksiyi boşver, benim araçları tercih et” diyor.

Taksi de bunu yayınlıyor.

Medeniyet mi desek, hem severim hem döverim mi desek, yoksa paranın dini imanı yoktur daha mı iyi oturur!