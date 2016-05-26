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Kültür-Sanat

'Kapital'in Marx imzalı kopyası 520 bin liradan açık arttırmaya çıkacak

Kitap "en eski arkadaşım", sonra ise "katışıksız bir hain" olarak tanımladığı Johann Georg Eccarius adına imzalanmış

26 Mayıs 2016 19:38

“Kapital”in Karl Marx tarafından imzalı ilk kopyası, 120 bin paund (yaklaşık 520 bin TL) açılış fiyatıyla mezata çıkacak. Kitap Karl Marx’ın, iyi günlerinde “en eski arkadaşım ve yandaşım”, sonra ise “katışıksız bir hain” olarak tanımladığı Johann Georg Eccarius adına imzalı.

Kültür Servisi'nin sitesinde yer alan habere göre, Marx’ın ölümüne dek gördüğü bu ilk Almanca baskının kopyalarına nadir olarak rastlanıyor. Marx’ın imzası 18 Eylül 1867, yani kitabın yayımlanmasından tam olarak dört gün sonra olarak tarihlendirilmiş. Terzi Johann Georg Eccarius, Marx’ın bir dönem yakın arkadaşı olmasının yanı sıra, daha sonra Komünist Birlik’e evrilecek olan Adalet Birliği (League of the Just) üyesiydi.

Kitabın 15 Haziran’da satışa çıkacağı Bonhams Müzayede Evi’nin kitap uzmanı Simon Roberts, kitabı “dünyayı değiştiren bir kitabın nefes kesici önemdeki kopyası” olarak tanımladı ve şimdiye kadar sadece iki imzalı kopyanın mezata çıktığını söyledi: 
“Komünist hareketin doğumu esnasında hem Marx hem de Eccarius önemli figürlerdi ve yıllar boyunca yakın bir arkadaşlık sürdürdüler; ta ki kişisel kıskançlık ve politik farklar onları ayırana kadar.”

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