Kapınızı 'cebinizle' açın

Antalya Expo Center'da düzenlenen "Uluslararası Yapı Malzemeleri ve İnşaat Teknolojileri Fuarı"nda tanıtılan LCD ekranlı çelik kapı, büyük ilgi görüyor.



Firmanın Antalya Şubesi Genel Müdürü Şükrü Aktar, bu sistemle kapının ev tarafındaki yüzeyine LCD ekran konulduğunu, ev sahibinin bu ekrandan kapıdaki kişiyi görebildiğini anlattı.



Sistemin en önemli özelliğinin ise ev sahibi evde olmadığı zamanlarda da, cep telefonu aracılığıyla şifreyi girerek, kapıyı açabildiğini kaydeden Aktar, şunları söyledi:



"Ev sahibi dışarıya çıktığında veya tatile gittiğinde, tanıdığı kişiler eve geldiğinde kimseyi bulamadığı için dönmek zorunda kalıyor. Bu sistemde, dışarıda olan ev sahibinin cep telefonuna, kapıdaki kişinin fotoğrafı mesajla gönderiliyor ve ev sahibi bu kişiye kapıyı açmak istiyorsa, cep telefonu aracılığıyla şifreyi sisteme gönderiyor ve kapı açılıyor. Sistem gelen kişilerin fotoğraflarını da çekerek, hafızasına kaydediyor."



Kameralı sistemin ev televizyonlarına da bağlanabildiğini dile getiren Aktar, "Televizyon izlerken, kapı çaldığında kimin geldiğini öğrenmek için kapıya gitmek zorunda kalmayacaksınız. Kapıdaki kişinin görüntüsü bir kanaldan televizyona gelecek ve gelen kişiyi görerek, kapıyı açıp açmamaya karar vereceksiniz" diye konuştu.



Çelik kapının satışa hazır hale geldiğini, ancak henüz fiyatının belirlenmediğini de kaydeden Aktar, kapının yurt dışında da satılacağını sözlerine ekledi.