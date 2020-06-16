Kapılarını açan Arter'de çevrimiçi etkinlikler devam ediyor

16 Haziran itibarıyla kontrollü olarak yeniden ziyarete açık olan Arter, çevrimiçi etkinliklerine de devam ediyor. Arter Yayınlar ve İçerik Koordinatörü Süreyyya Evren’in 25 Haziran Perşembe akşamı 19:00’da gerçekleştireceği Arter’de Bir Sefer etkinliği, Arter binasında sergilenmekte olan işler arasında bir yolculuk sunuyor. Arter’de Bir Sefer, çevrimiçi ortamda herkese açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor.

COVID-19 salgınına karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında 14 Mart’tan bu yana ziyarete kapalı olan Arter, 16 Haziran Salı itibarıyla yeniden açılıyor. Ancak Arter'de çevrimiçi etkinlikler de devam ediyor.

25 Haziran 2020 Perşembe akşamı saat 19:00’da gerçekleşecek Arter’de Bir Sefer etkinliği, Arter binasında hâlihazırda sergilenmekte olan işler arasında Süreyyya Evren ile birlikte bir sefere çıkmaya davet ediyor.

Farklı sergilerde yer alan işler, gönderme yapılan temalar, yeğlenen yaklaşımlar, eserleriyle yan yana gelen sanatçılar, dokunulan tartışmalar ve sergilere eşlik eden yayınlar üzerinden gerçekleşecek çevrimiçi gezintide, 2016’dan beri Arter Yayınları’nın editörlüğünü de yürüten Evren –kendi deyişiyle malumu ilan edercesine– pek çok olası okumadan birini sunacak.