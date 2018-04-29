Kapıları herkese açık liberal camiler açmak isteyen kadın: Seyhan Ateş

Türkiye doğumlu insan hakları aktivisti ve avukat Seyran Ateş, Berlin'den sonra İngiltere'de de İslam'ın tüm mezheplerinden insanlar ile LGBT'lerin de gelebileceği ve kadın ile erkeklerin birlikte ibadet edebileceği liberal bir cami kurmak istediğini söyledi.

Guardian gazetesine konuşan Ateş, İslam'da bir devrimin başladığını ve planladığı camiyi bir sene içerisinde açmayı umduğunu ifade etti.

Ateş, hedefinin Avrupa'nın her başkentinde bu tarz liberal bir cami açmak olduğunu vurgulayarak, "Bu fikir konusunda yalnız olmadığımı biliyorum. Bu bir hareket, bir devrim. Liberal cami fikrinin yüzü ben olabilirim. Ancak bu konuda yalnız değilim. Dünyanın dört bir tarafından milyonlarca destekçimiz var" dedi.

Geçen ay içerisinde Berlin'de bir kiliseden kiralanan alanda İbn Rüşt-Goethe camini açan Ateş, özellikle sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını belirtti.

Kahire'de bulunan El Ezher Üniversitesi'nin İslam hukuku bölümü de liberal camilere karşı çıkan bir fetva yayınladı.

54 yaşındaki Ateş, 2006 yılından bu yana polis koruması altında yaşıyor.

Öldürülmekten korkup korkmadığına dair bir soruya, "Evet, biraz. Tehlikede olabilirim. İnsanlar beni tanıyabilir" yanıtını verdi.

Ateş, Berlin'deki cami ilk açıldığı zamanlarda oldukça kalabalık olduğunu ancak ölüm tehditlerinin artmasının ardından gelenlerin sayısının da düştüğünü sözlerine ekledi.