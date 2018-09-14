Kapıkule'den Habur'a 'sevgi ve kardeşlik için' 1884 kilometre pedal çevirdi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAKLI olan ve İstanbul\'da yaşayan Ramazan Değer, sevgi ve kardeşlik için Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan, Şırnak\'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı\'na kadar bisikletle 1884 kilometre yol geldi.

Cizre ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve yaklaşık 30 yıldan beri İstanbul\'da veteriner kliniğinde çalışan Ramazan Değer (51), 16 yıldır bisikleti ile birçok kenti dolaştı. Doğduğu memleketine sürekli bir özlem duyan evli ve 3 çocuk babası Değer, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı ile Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı arasındaki 1884 kilometrelik yolu, bisikleti ile tamamlamak istedi. Kardeşlik ve sevgi amacıyla yola çıkan Değer, günde yaklaşık 12 saat yol alıp, akşamları tesislerde dinlendi. Gündüzleri ihtiyaç molası için duraklayan Değer’e maddi destek ise Cizrespor Kulübü Başkanı Salih Sefinç\'ten geldi. Yolculuk boyunca rampalar dışında pek zorlanmadığını belirten Değer, 10 defa lastiğinin patladığını ve zorlu yolculuğunu 12 günde tamamladığını söyledi.

Habur Sınır Kapısı\'na geldiği sırada alkışlar ile karşılanan Değer, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen şoför ve yolcuların ilgisiyle karşılandı. Burada konuşan Ramazan Değer, \"Edirne Kapıkuleden Habur’a kadar 2 bin kilometrelik hedefim 12 gündü. 12 gündür yoldaydım, Habur sınır kapısına kavuştum. Beni destekleyen Cizrespor başkanımız, Cizrespor, Cizre halkı, Silopi halkı, Şırnak halkı, herkese çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Amacım, sınırdan sınıra 2 bin kilometre kardeşlik ve sevgi için pedal çevirmekti. Hedefime ulaştım. Şoförlere ve kaptanlara bir tavsiyem var. Yola uykusuz çıkmasınlar\" dedi.



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