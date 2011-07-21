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Yaşam

KAPIKULE'DE BİLGİSAYAR ARIZASI EDİRNE (A.A)

21 Temmuz 2011 20:55

-KAPIKULE'DE BİLGİSAYAR ARIZASI EDİRNE (A.A) - 21.07.2011 - Kapıkule Sınır Kapısında merkezi bilgi veritabanı sunucularında meydana gelen arıza nedeniyle gurbetçiler sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.. Avrupa'da yaşayan işçilerin Türkiye'ye yoğun giriş ve çıkış yaptığı bugünlerde, Gümrük Müsteşarlığına bağlı Merkezi Bilgi Veritabanı sunucularında öğleden sonra meydana gelen arıza nedeniyle taşıtların giriş ve çıkışları yapılamadı. Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Kaptan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arızanın tüm sınır kapılarında kullanılan merkezi bilgi veritabanından kaynaklandığını belirtti. Bilgisayarlardaki arıza nedeniyle yaklaşık 300 otomobilin sınır kapısında beklediğini ifade eden Kılıç, ''Öğleden sonra meydana gelen sistem arızasını gidermek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sistem zaman zaman gelip gidiyor. Gurbetçi vatandaşları bekletmemek için giriş ve çıkışları manüel olarak yapmaya başladık. Şu anda sınır kapısında yaklaşık 250-300 vatandaşımız bekliyor. İşlemlerini hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz''dedi.

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