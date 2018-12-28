T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kapıkule'de yurda kaçak sokulmak istenen 20 köpek ele geçirildi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomobilin bagajında yurda kaçak olarak sokulmak istenen 20 yavru köpek bulundu

28 Aralık 2018 17:01

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Kapıkule Sınır Kapısı\'nda otomobilin bagajında yurda kaçak olarak sokulmak istenen 20 yavru köpek bulundu.
Bulgaristan\'dan  Türkiye\'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen A.S.\'nin kullandığı otomobil, gümrük muhafaza ekipleri tarafından kontrol edildi. Yapılan kontroller sırasında otomobilin bagajında karton kutular içine gizlenmiş 20 yavru köpek bulundu. Teriyer, Pekinez, Buldog ve Chow chow cinsi yavru köpekleri yediemine teslim edilmek üzere el konuldu. Otomobil sürücüsü A.S. ile yanında bulunan S.I., hakkında ise kaçakçılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Köpeklerin daha sonra ise Ticaret Bakanlığı ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan protokol kapsamında HAYTAP\'a teslim edileceği belirtildi. Daha önce ise yurda kaçak sokulurken yakalanan hayvanlar ihale yoluyla satılıyordu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Can ZERAYEDİRNE DHA EDİRNE Kapıkule Sınır KapısıBulgaristanKapıkule Sınır KapısıYapılanTeriyer Pekinez BuldogChowOtomobilKöpeklerinTicaret BakanlığıHakları Federasyonu HAYTAPHAYTAPDahaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24