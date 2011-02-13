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KAPIKULE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU EDİRNE (A.A)

13 Şubat 2011 15:50

-KAPIKULE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU EDİRNE (A.A) - 13.02.2011 - Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Almanya'ya giden bir minibüste 38 kilo 673 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili olarak enişte ve kayınbirader ile eşleri gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Almanya'ya giden V.K'nın kullandığı LDKNJ530 plakalı minibüs, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki gümrük sahasında arandı.  Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ekiplerinin narkotik köpek desteğiyle yaptığı aramada, aracın şoför mahalli taban kısmına gizlenmiş 74 pakette toplam 38 kilo 673 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak sürücü V.K, eşi S.K. (59), eniştesi A.K. ile kızkardeşi A.F.K. (60) gözaltına alındı. Zanlılar, ifadelerinin ardından ''2313 Sayılı Kanuna muhalefet etmek'' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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