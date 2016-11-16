Kapıkule'de TIR kuyruğu 6 kilometreye dayandı

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda hafta sonunda başlayan TIR kuyruğu devam ediyor. İhracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen TIR’lar yaklaşık 6 kilometre kuyruk oluşturdu. Kapıkule karşısında Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo gümrüğümde işlemlerin yavaş yapılması nedeniyle kuyrukta beklemek zorunda kalan TIR sürücüleri bir an önce soruna çözüm bulunmasını istiyor.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul’dan yüklediği ihraç yükünü Almanya’ya götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen TIR sürücüsü Ali Körhal, yaklaşık 24 saattir sırada beklediğini söyledi. Neden sırada beklediğini bilmediğini belirten Körhal, “Burada neden beklediğimizi bilmiyoruz. Arkadaşlara sorduk onlarda mazot yok diye kuyrukta beklediğimizi söylüyorlar. Aslında Bulgar gümrüğü çalışmıyor, onu demiyorlar da mazot yok diyorlar” diye konuştu.

Diğer sürücü Murat Canverdi de neden beklediklerini bilmediklerini kendilerine sadece, ‘mazat yok’ o yüzden kuyruk oluştu dediklerini söyledi. Canverdi, “Eskiden uygun fiyata mazot satışının sadece Türk palakalı araçlara veriliyordu. Şimdi yabancı plakalı araçlara da vermeye başladılar. Bu yeni başladığından beri kuyruk sürekli uzuyor. Buna bir çare bulunmalı” çağrısında bulundu.

Trakya Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise Türk gümrük kapılarında her hangi bir sorun olmadığı sorunun, Bulgaristan tarafından kaynaklandığını öne sürdü.