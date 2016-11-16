T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kapıkule'de TIR kuyruğu 6 kilometreye dayandı

Edirne'de yurtdışına çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'ların kuyruğu 6 kilometre, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 3 kilometreyi buldu

16 Kasım 2016 21:58

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda hafta sonunda başlayan TIR kuyruğu devam ediyor. İhracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen TIR’lar yaklaşık 6 kilometre kuyruk oluşturdu. Kapıkule karşısında Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo gümrüğümde işlemlerin yavaş yapılması nedeniyle kuyrukta beklemek zorunda kalan TIR sürücüleri bir an önce soruna çözüm bulunmasını istiyor.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul’dan yüklediği ihraç yükünü Almanya’ya götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen TIR sürücüsü Ali Körhal, yaklaşık 24 saattir sırada beklediğini söyledi. Neden sırada beklediğini bilmediğini belirten Körhal, “Burada neden beklediğimizi bilmiyoruz. Arkadaşlara sorduk onlarda mazot yok diye kuyrukta beklediğimizi söylüyorlar. Aslında Bulgar gümrüğü çalışmıyor, onu demiyorlar da mazot yok diyorlar” diye konuştu.

Diğer sürücü Murat Canverdi de neden beklediklerini bilmediklerini kendilerine sadece, ‘mazat yok’ o yüzden kuyruk oluştu dediklerini söyledi. Canverdi, “Eskiden uygun fiyata mazot satışının sadece Türk palakalı araçlara veriliyordu. Şimdi yabancı plakalı araçlara da vermeye başladılar. Bu yeni başladığından beri kuyruk sürekli uzuyor. Buna bir çare bulunmalı” çağrısında bulundu.

Trakya Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise Türk gümrük kapılarında her hangi bir sorun olmadığı sorunun, Bulgaristan tarafından kaynaklandığını öne sürdü.

 

ETİKETLER

tıredirnekapıkulekutruki sınır kapısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24