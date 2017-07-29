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Yaşam

Kapıkule'de tatilci yoğunluğu sürüyor

Vatandaşlar yurda giriş ve çıkış için genellikle Kapıkule'yi tercih ediyor

29 Temmuz 2017 20:05

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girişleri ve tatili bitenlerin çıkışları yoğunluk oluşturdu.

Kapıkule'deki 12 giriş peronunda pasaport ve gümrük işlemleri 24 saat  devam ediyor. "Ön beyan" uygulamasını kullanan vatandaşlar ise kendileri için  ayrılan 2 peronda işlemlerini 30 saniyede yaptırarak yurda giriş yapabiliyor.

Öte yandan, tatili biten vatandaşların çıkışı için sınır kapısına  yönelmesi nedeniyle zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

“Türk bayrağını görünce gurur duyuyoruz”

Almanya'dan gelen Nevzat Demir, tatilini ailesiyle memleketi Yozgat'ta  geçireceğini söyledi. Sınır kapısında geçmiş yıllara oranla daha az beklediğini  belirten Demir, "Karayolu bizim için daha ekonomik oluyor.  Ayrıca Türkiye'de  hısım akrabayı gezmek için araba lazım olabiliyor. Şöyle söyleyeyim;  Bulgaristan'dan Türkiye'ye geçerken Türk bayrağını görünce gurur duyuyoruz."  dedi.

Avusturya'ya dönen Şükriye Özmen ise Türkiye'de üç hafta kaldıklarını  ve tatilin çabuk geçtiğini anlattı. Sahilleri gezdiklerini ifade eden Özmen,  "Tatil yoğun geçti, denize girdik bol bol, alışveriş yaptık. En çok denizi  özleyeceğiz." diye konuştu.

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