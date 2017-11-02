Kapıkule'de, 'Plaka Ookuma Sistemi devreye girdi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)-GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı\'nın sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmak ve işlemleri hızlandırmak için hazırladığı \'Taşıt plaka okuma sistemi\' bugün Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'nda hizmete girdi.

Edirne Valisi Günay Özdemir ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Hasan Oktay Duygun, Kapıkule Sınır Kapısı\'nda \'taşıt plaka okuma\' sistemini hizmete açtı. Vali Özdemir, sistem ile Türkiye\'ye giriş- çıkış yapan araçların otomatik takibini sağlayıp uzun TIR kuyruklarının önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Bu projeyle bütün araçların takip sitemi yapılacak ve araçlar gümrük alanına girerken kayıtları alınacak. Ve otomatik olaraktan tekrar araçların plaka plaka kayıtları ve diğer kayıtları almadan, sistemi daha hızlı yapmaya çalışacağız. Bu sayede, Türkiye\'ye giren ve çıkan araçların takip edilmesini sağlayacak, hem de işlemlerin hızlanmasını sağlayacak. Aklınıza şu soru gelebilir, bu olduğu zaman tüm problemler çözülecek mi diye. Bu sistem sayesinde problemlerin bir bölümünü çözeceğiz.\"

\"TIR KUYRUĞU İLE İLGİLİ ÇOK MESAFE KAT ETTİK\"

Vali Özdemir ,Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Bulgaristan\'ı ziyaretleri sırasında yetkililerle Kapıkule Sınır Kapısı\'nda uzun TIR kuyruklarının oluşmaması için ciddi görüşmeler yapıldığını söyledi. Özdemir, şöyle konuştu:

\"Bakanımız 1 ay önce Kapıkule bölgemize gelmesinden sonra kendisine burada gümrük alanını gezdirdik. Kendisine gümrük ile ilgili sıkıntıları anlattık. Komşularımız ile ilgili problemlerimizi anlattık. Bunun sonucunda gümrük bakanımız ekibiyle beraber 1 hafta, 10 gün önce Bulgaristan\'a Sofya\'ya gitti. Maliye Bakanı ile oradaki ilgili bakanıyla, başbakanıyla konuyu görüştüler ve bunun sonucunda da şu anda TIR kuyruğu ile ilgili şu anda çok mesafe kat edildi. Hem Bulgar tarafı, hem de Türk tarafı hassasiyetle bu konuyu takip ediyor. Günlük olarak ne kadar hızlı bir işlem yapabilirsek her iki tarafta bundan hem ekonomik olarak hem de kendi insanlarına kendi bölgelerine ciddi bir destek sağlamış oluyor.\"

Vali Özdemir, gazetecilerin sorusu üzerine plaka tanıma sisteminin sadece terör eylemlerini önlemek değil, kaçakçılığı da önleyip yazın gurbetçilerin Kapıkule ve diğer sınır kapılarının giriş-çıkışlarda oluşturduğu uzun araç kuyruklarının da önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Özdemir, şöyle devam etti:

\"Taşıt Plaka Okuma Sistemi, bir çok projeyi destekleyecek çalışma. Bu otomatik plaka tanıma sayesinde hangi aracın nereden girip nereden çıktığını, nasıl girdiğini ve hangi aparatlarla girdiğini, dorselerin değişip değişmediğini ve buna benzer bir çok şeyi takip edebilecek, bir çok olayın da engellenmesine katkı sağlayacaktır. Bu sistem gurbetçilerin oluşturduğu uzun araç kuyruklarında faydalı olup, hızlı geçiş yapmalarını sağlayacağını düşünüyorum.\"

17 KAPIMIZDA PLAKA TANIMA SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR\"

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Hasan Oktay Duygun, Kapıkule Sınır Kapısı ile Türkiye genelinde bulunan 20 gümrük kapısından 17\'sinde sistemin devreye girdiğini söyledi. Duygun. \"Plaka tanıma sistemi faal olan 20 gümrük kapımız için uygulandı ama 3 gümrük kapımızda ki yeniden düzenleme çalışmalar devam ettiği için,17 sınır kapımız da hale hazır durumu tamamlandı. Sarp, Kapıköy ve Türkgözü çalışmalar tamamlanınca faaliyete geçecek\" dedi.

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