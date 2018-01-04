Kapıkule'de el konulan 10 yavru köpekten 7'si satıldı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan 10 yavru köpekten 7\'si ihaleyle satıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan çeşitli tarihlerde yurda kaçak sokulmak istenen, ahar-pei, saint bernard, basset ile kafkas çoban köpeğinden oluşan 10 yavru köpek, Edirne Tasfiye İşletmeleri (TASİŞ) tarafından bugün açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Esas bedelleri 1416 ile 2 bin 124 lira arasında değişen köpeklerden 7\'si 300 ile 1300 lira arasında arasında değişen fiyatlarla alıcı bulurken, basset cinsi 3 yavru köpeğe alıcı çıkmadı. Edirne Sanayi Sitesi\'nde bir tamirci dükkanında yedi emin olarak bırakılan 10 köpekten 7\'si alınıp yeni sahiplerine verilirken satılmayan 3 yavru köpek önümüzdeki günlerde düzenlenecek ihaleyle satışa çıkarılacak. Önceki satışlarda HAYTAP tüm ihalelere katılıp satışı çıkan yavru köpek ve kediyi satın almıştı.

Bulgaristan\'a açılan Kapıkule ve Dereköy Sınır Kapısı\'ndan geçen yıl yurda kaçak olarak sokulmak istenilen 110 evcil hayvana el konulmuştu.

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