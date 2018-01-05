Kapıkule'de el konulan 10 köpekten 7'si açık arttırmayla satıldı

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çeşitli tarihlerde yurda kaçak sokulmak istenen, ahar-pei, saint bernard, basset ile kafkas çoban köpeğinden oluşan 10 yavru köpek, EdirneTasfiye İşletmeleri (TASİŞ) tarafından bugün açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Esas bedelleri bin 416 ile 2 bin 124 lira arasında değişen köpeklerden 7’si 300 ile bin 300 lira arasında arasında değişen fiyatlarla alıcı bulurken, basset cinsi 3 yavru köpeğe alıcı çıkmadı.

Edirne Sanayi Sitesi’nde bir tamirci dükkanında yedi emin olarak bırakılan 10 köpekten 7’si alınıp yeni sahiplerine verilirken satılmayan 3 yavru köpek önümüzdeki günlerde düzenlenecek ihaleyle satışa çıkarılacak. Önceki satışlarda HAYTAP tüm ihalelere katılıp satışı çıkan yavru köpek ve kediyi satın almıştı.

Köpeklere yaklaşık 40 gündür yediemin olarak bakan oto tamircisi Sercan Bilgen, yaptığı açıklamada,Türkiye'ye kaçak yollarla sokulurken yakalanan 10 yavru köpeğe iş yerinin kapılarını açtığını söyledi.

Köpekleri çok sevdiğini anlatan Bilgen, "Yurt dışından kaçak yollarla gelirken yakalanan köpeklerin bakımını üstlendim. İnşallah iyi kişilere alır ve güzel bir şekilde bakımını yaparlar" dedi.



Edirne'de, özellikle ucuz olması nedeniyle Bulgaristan üzerinden köpek kaçakçılığına sıkça rastlandığı belirtilirken, uyuşturularak araçların çeşitli yerlerine gizlenerek yurda kaçak sokulan yavru köpeklerin yüksek fiyatlarla Türkiye'de satıldığı ifade edildi.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Dereköy Sınır Kapısı’ndan geçen yıl yurda kaçak olarak sokulmak istenilen 110 evcil hayvana el konulmuştu. (DHA)