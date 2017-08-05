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Yaşam

Kapıkule'de 9 kilometrelik TIR kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar 9 kilometrelik kuyruk oluşturdu

05 Ağustos 2017 21:35

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar 9 kilometrelik kuyruk oluşturdu. İihracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan TIR kuyruğu 9 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 360 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. Öte yandan, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da yurt dışına çıkmak için bekleyen yaklaşık 120 TIR, 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

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