Kapıkule'de 20 kilometre TIR kuyruğu ve gurbetçi yoğunluğu

Edirne Kapıkule Sınır Kapısında yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen TIR'lar 20 kilometre kuyruk oluştururken, izinlerini geçirmek için yurda giriş yapmak isteyen gurbetçiler yüzlerce araçlık konvoyla yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, ÿKapıkulede son 3 günde 20 bin araçla 68 bin Türk işçinin yurda giriş yaptığını açıkladı.

Sıranın kendisine gelmesini bekleyen TIR sürücüleri yoğunluğun yakıt kuyruğundan ve Bulgaristanın oluşan yoğunluğa cevap verememesinden kaynaklandığını dile getirdi. Saatlerce kuyrukta bekleyen sürücüler, temel ihtiyaçlarını dahi giderememekten şikâyetçi.

İstanbuldan yüklediği ihraç yükünü Almanyaya götürmek için Kapıkule Sınır Kapısında 2 gündür sıranın kendisine gelmesini bekleyen Cafer Soylu, "Neden beklediğimizi bilmiyoruz. 2 gündür aç, susuz çaresiz şekilde burada bekliyoruz" dedi. Diğer TIR sürücüleri de kuyrukta beklemelerine isyan ederek yetkililerden yardım istedi. Bulgaristan açılan Hamzabeyli Sınır Kapısında ise TIR kuyruğu 10 kilometreyi buldu.

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

Avrupanın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini geçirmek için Kapıkule Sınır Kapısında gelen Türk işçileri yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre son 3 günde Kapıkule Sınır Kapısından yurda 20 bin araç ile 68 bin yolcu giriş yaptı.

Almanyadan Giresun’daki ailesiyle tatilini geçirmek üzere yurda giriş yapan veÿ Nilgün Durukan, Bulgar ve Sırbistan gümrüklerinde çok beklediğini belirterek, "Almanyadan 2 gün önce yola çıktık. Önce Sırbistan ardından Bulgaristan gümrüklerini geçmek için saatlerce beklettiler. Türkiyeye giriş yaparken uzun kuyruk vardı. Burada da çok bekledik ama vatanımıza canım feda" dedi.

Hava sıcaklığının gölgede 35 dereceyi bulduğu Kapıkule Sınır Kapısında gurbetçilerin ülkeye giriş yapmak için bekleyişleri devam ediyor. Yetkililer, yola çıkacak Türklerin, sınır kapılarını canlı olarak gösteren internet sitelerini takip etmelerini istedi.