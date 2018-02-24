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Ekonomi

Kapıkule'de 20 kilometre TIR kuyruğu 

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak için gelen TIR'lar 20 kilometre kuyruk oluşturdu

24 Şubat 2018 20:29

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE\'den Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan yurt dışına çıkış yapmak için gelen TIR\'lar 20 kilometre kuyruk oluşturdu.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için gelen TIR\'lar son 2 günde 20 kilometre kuyruk oluşturdu. Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise kuyruk 10 kilometreyi buldu. Sıranın kendisine gelmesini bekleyen TIR sürücüleri yoğunluğun yakıt kuyruğundan ve Bulgaristan´ın oluşan yoğunluğa cevap verememesinden kaynaklandığını söyledi. Saatlerce kuyrukta bekleyen sürücüler, temel ihtiyaçlarını giderememekten şikayetçi oldu.
İstanbul´dan yüklediği tekstil yükünü İngiltere\'ye götürmek için  Kapıkule Sınır Kapısı\'ne gelen 21 saattir çıkış yapmak için beklediğini söyleyen Erdal Kolayma, \"Neden beklediğimizi bilmiyoruz. Kimse bize bir şey söylemiyor. Kuyruk uzun. Hiçbir yetkili bizimle ilgilenmiyor. Uyuduğumuz zaman diğer araçlar bizi solluyor. Çaresiz uyumadan bazen yemek yemeden burada sırayı bekliyoruz\" dedi. Romanya\'ya çocuk bezi götürmek için bekleyen Osman Çırala da her hafta aynı sorunu yaşadıklarını, gümrüklerin çalışmamasından şikayet etti.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü yetkilileri,  kuyruğun Bulgaristan tarafının yavaş alım yapmasından kaynaklandığını söyledi.

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