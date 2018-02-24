Kapıkule'de 10 kilometrelik TIR kuyruğu

Bulgaristan tarafından yoğunluğa cevap vermemesi nedeniyle yurt dışına çıkmak için bekleyen yaklaşık 400 TIR, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.



Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan TIR kuyruğu, 10 kilometreyi buldu.



Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 400 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.