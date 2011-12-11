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Ekonomi

Kapıkule'de 10 kilometre tır kuyruğu EDİRNE (A.A)

11 Aralık 2011 17:40

-Kapıkule'de 10 kilometre tır kuyruğu EDİRNE (A.A) - 11.12.2011 - Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen yaklaşık 400 tır, 10 kilometre kuyruk oluşturdu. İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu 10 kilometreyi buldu.  Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 400 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanması için bekliyor. İstanbul'dan yükletiği yükü Almanya'ya götüren tır şoförü Ertan Çavuşoğlu, 13 saat önce girdiği tır kuyruğunda sıranın hala kendisine gelmediğini belirtti. Tır şoförlerinin sürekli tır kuyruklarında sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Çavuşoğlu,''Soğuk sıcak demeden saatlerce kuyrukta bekliyoruz. Sürekli dur kalk yapmak zorunda kalıyoruz. Takometreyi uygulayamıyoruz. Uykumuzu alamıyoruz. 24 saatin 13 saatini kuyrukta bekliyoruz. Diğer sınır kapılarında  böyle sıkıntılar olmuyor. İstirahat edemiyoruz. Yetkililer sinek kanadını kıpırdatsa haberi oluyor. Buradaki sıkıntılardan haberleri vardır herhalde'' dedi. Bir diğer tır şoförü Mustafa Erkılıç ise tır kuyruklarında saatlerce beklemekten artık usandıklarını, yetkililerin buna bir çözüm bulması gerektiğini belirtti. Kapıkule Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Kaptan Kılıç,  Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşan TIR kuyruğunun, kendilerinden kaynaklanmadığını söyledi.  TIR kuyruğunun, Bulgaristan tarafından kaynaklandığını ifade eden Kılıç,''Bulgaristan gümrüğü, akşam 8'den gece saat 3'e kadar bilgisayarlardaki arıza nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı. Bu nedenle bizim tarafta 9-10 kilometrelik kuyruk oluştu. Bilgisayar arızasının giderilmesiyle de alımlar tekrar başladı. Bizden değil Tır Bulgar tarafından kaynaklanıyor'' dedi.

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