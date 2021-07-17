Kapıkule'de 'gurbetçi' yoğunluğu: Bütün Avrupa'yı Bayburt'un köylerine değişmem

Bayram tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin yurda gelişleri sürerken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandığı gözlendi. 1 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında 163 bin araç ile 635 bin yolcu Türkiye'ye giriş yaptı.

Bayram ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin ana vatana gelişleri yoğun şekilde devam ediyor.

Covid-19 nedeniyle geçen yıl Türkiye'ye gelemeyen çok sayıda gurbetçi, salgının etkisinin azalmasıyla vatan özlemini gidermek için yola çıktı. Kapıkule'den 1 Haziran-16 Temmuz'da 163 bin araç ile 635 bin yolcu geçiş yaptı.

"Bütün Avrupa'yı Bayburt'un köylerine değişmem"

Almanya'dan gelen Abdullah Yılmaz, Türkiye'ye geldiğinde huzur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Doğma büyüme Almanya. Ama hiçbir zaman ne hikmetse Almanya'yı sevemedim. Bütün Avrupa'yı Bayburt'un köyüne değişmem. Memlekete geldik, gözlerimiz doldu." dedi.

Murat Dereci ise bayramı Türkiye'de geçirmek için yola çıktıklarını, özlemle ana vatana geldiklerini ifade etti.

Mehmet Akyıldız da vatanına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtti. (AA)