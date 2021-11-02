Kapıdan zorla çıkartılan çocuk görüntülerine son: Çocuk teslimi için müdürlükler kurulacak, başvurular harçtan muaf olacak

Anne ve babaları çekişmeli biçimde boşanan ve velayet sahibinin eski eşine göstermediği çocukların icra yoluyla görülebilmesi uygulaması son bulacak. TBMM’ye sevk edilen düzenlemeye göre, velayet sahibi, mahkemenin “kişisel ilişki kurma” kararına uymuyorsa, devreye yeni kurulacak, uzmanların görev alacağı müdürlükler girecek. Anne ya da baba, bu müdürlüklere başvuruda harç ödemeden, çocuğunu görmeyi talep edebilecek. Müdürlükler, velayet sahibi yükümlüye teslim emri göndererek, çocuğun diğer anne ve babayla görüşmesi için uygun yere getirilmesini isteyecek. Teslim emrine aykırı davranılması durumunda devreye polis girecek. Teslim emrine uymayanlardan velayetin alınması da söz konusu olabilecek. Bu düzenlemeler, anne ya da babası ölen, geride kalan aile bireyleri ile görüşmesi uygun bulunan çocuklar için de geçerli olacak.

Çocukların velayet sahibi olmayan anne ya da babaya mahkeme kararına rağmen gösterilmediği durumlarda, icra müdürlüğüne harç yatırılması gerekiyor. Bu durumda icra memurları konuta giderek çocuğu zorla alıyor ve hak sahibi kişiye getiriyor. Kavgalara, çocukların kişisel gelişimini etkileyecek olaylara yol açan bu durumun son bulması için harekete geçildi. TBMM’ye sevk edilen, icra düzenlemelerine ilişkin 5. Yargı paketinde, konuyla ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Düzenlemelerin yasalaşması durumunda, mahkeme kararlarına uyulmayan durumlarda çocuklarla şöyle görüşülebilecek:

-Çocukların teslimi veya kişisel ilişki kurulmasında icra memurları değil, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan adli destek ve mağdur hizmet müdürlükleri yetkili olacak. Müdürlüklerde müdür ve diğer görevlilerin yanı sıra psikolog, pedogog ve sosyal çalışmacılar görev yapacak.

-İlam ve tedbir kararları bu uzmanlar, çocuğun yaşadığı yerde uzman yoksa öğretmenler tarafından yerine getirilecek.

-İlam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesi için valilikler tarafından liste yapılacak. Listede görevli psikolog, pedogog ve sosyal çalışmacıların yanısıra rehber öğretmen ve diğer görevlendirilen öğretmenlerin ismi yer alacak.

-Çocuk, ilam ve tedbir kararına rağmen velayet sahibi olmayan anne ya da babaya gösterilmiyorsa, anne ya da baba, ilgili müdürlüğe başvuracak. Müdürlüğe, çocukla görüşmeye gelmeden 48 saat önce bildirim yapılması gerekecek.

-Çocuğun üstün yararı söz konusuysa hak sahibi ile danışman eşliğinde görüşmesi için aile mahkemesinden karar alınabilecek.

-Çocuğu göstermekle yükümlü velayet sahibi kişi, gizlilik ya da koruma altındaysa, çocuğun hak sahibiyle görüşmesi bu durum gözetilerek gerçekleştirilecek.

-Müdürlük, velayet sahibi kişiye ulaşarak, çocuğu getirmesi gereken yeri bildirecek. Velayet sahibi yükümlüyle irtibat kurulamazsa bu durum tutanak altına alınacak.

-Yükümlüyle bağlantı kurulamazsa, yükümlü çocuğu getirmeyeceğini söylerse ya da çocuğu getirmezse, yükümlüye “teslim emri” gönderilecek. Yükümlü bunu yerine getirmezse, çocuk nerede bulunursa alınarak diğer anne ya da babaya teslim edilecek. Bunun için kolluk güçlerinden de yardım istenecek. Çocuk teslim edildikten sonra hak sahibi kişiden yeniden alınırsa, ikinci bir emir olmaksızın kolluk kuvvetleri zor kullanarak çocuğu alabilecek. Çocuğun üstün yararı söz konusuysa, diğer bürokratik süreçler beklenmeden, çocuğun hak sahibine verilmesi için hemen harekete geçilebilecek.

-Hak sahibi kişiyle bağlantı kurulamazsa, çocuğun bu süreçte korunması için güvenli yerde barınması sağlanacak.

-Çocukla görüşmek için bildirimde bulunmasına rağmen art arda iki kez ya da yılda üç kez görüşmeye gelmeyen kişinin dosyası işlemden kaldırılacak.

-Yükümlü, bir yıl boyunca teslim emrine uygun davranır ve mahkemenin kişisel ilişki kararına daha sonra da uyacağını taahhüt ederse, dosya işlemden kalkacak.

-Çocuğun teslim işlemleri için valilikler ve belediyeler tarafından uygun yerler hazırlanacak. Şoför ve araç temin edilecek.

Hapis cezası

-Çocuk teslimine aykırı hareket edenlere 3 aya kadar disiplin hapsi cezası verilecek. Kararlar iki yıl içinde infaz edilecek.

-Çocuğun teslimine ilişkin görüntüleri paylaşılması ve sosyal medyada yer alması durumunda içeriğin engellenmesi ve çıkartılması sağlanacak.

-Çocuk teslimi konusundaki işlemlerde harç ödenmeyecek. Böylece parası olmadığı için çocuğunu görememek söz konusu olamayacak.

-Müdürlüklerin karar ve işlemlerine karşı aile mahkemesine başvuru yapılabilecek.

TIKLAYIN | 5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu: "Çocuk haczi" icra sistemi dışına çıkarılacak

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