Kapıdaki not: Evde 2 ceset var, sakin olun!

T24 - Fransa’dan gelen 43 yaşındaki Uğur Karakaya, eşi 39 yaşındaki Saliha Karakaya’yı bıçaklayarak öldürdükten sonra tavana bağladığı iple intihar etti.



Yaklaşık 20 yıllık evli Saliha ve Uğur Karakaya çiftinin kızları 19 yaşındaki E.K., geçen hafta evden kaçtı. Saliha Karakaya, durumu 5 yıldan bu yana Fransa’daki bir fabrikada işçi olarak çalışan eşi Uğur Karakaya’ya bildirdi. Karakaya, kızını bulmak için acil Türkiye’ye geldi. E.K., salı günü Muğla’da bulundu. Muğla polisi, durumu Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Bunun üzerine Muğla’la giden Karakaya çifti, kızlarını teslim alıp, Denizli’ye döndü.





'ZARARA UĞRATTIN' TARTIŞMASI



Saliha ve Uğur Karakaya çifti arasında iş nedeniyle dün tartışma çıktı. Bir süre önce, Gümüşler Mahallesi’nde, kayınbiraderi Davut Karakaya ile ortak tekstil atölyesi açan Saliha Karakaya, anlaşamayınca ortaklığı bozdu. Saliha Karakaya, daha sonra kendine başka bir ortak buldu. Bunun üzerine Uğur Karakaya eşine Fransa’dan 50 bin Euro gönderdi. Ancak, kısa bir süre sonra Karakaya, yani ortağıyla da yollarını ayırdı.



Uğur Karakaya, ortaklıkları bozan eşinin kendisini büyük zarara uğrattığını ileri sürerek, tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen Uğur Karakaya, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını eşini göğsüne sapladı. Saliha Karakaya olay yerinde öldü.



Eşini öldüren Uğur Karakaya, evin kapısına, "Evde 2 ceset var, sakin olun. Türk adaletine güveniyorum, sorumlular cezalandırılsın" yazılı notu bıraktıktan sonra evin tavanındaki kancaya bağladığı iple yaşamına son verdi. Saat 19.00 sıralarında eve gelen E.K. içeri girince anne ve babasının cesetleri ile karşılaştı. E.K., amcasına ve polise bilgi verdi. Evde yapılan incelemede, Karakaya’nın "Bu olaydan kayınbiraderim ve eşimin ortağı sorumludur. Çocuklarıma iyi bakın" yazılı bir not bulundu.



Polis ve savcı incelemesi ardından Karakaya çiftinin cesetleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Buradaki otopsinin ardından çiftin cenazeleri bugün öğleleyin Merkez Camii’nde kılınan namaz ardından Gümüşler Mezarlığı’nda toprağa verildi.







