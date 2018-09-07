Kapıdağ'da 110 kilometre pedal çevirecekler

Erdem ÖZCAN - Tufan DALGIÇ / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) -

Balıkesir\'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Bandırma Bisiklet Topluluğu, Kapıdağ Yarımadası\'nda 3 gün sürecek Kapıdağ Yarımadası Bisiklet Festivali\'nin startını Cumhuriyet Meydanı\'nda verdi. 50 kişiden oluşan grup, festival konuşmalarından sonra Kapıdağ Yarımadası\'na hareket etti.

Festival konusunda bilgi veren grubun kurucu başkanı Olcay Türker, doğa etkinliklerine devam edeceklerini belirterek, \"50 bisikletli arkadaşımız festivalimize katıldı. Bugün Erdek Turanlar\'da, ardından da Kirazlı Manastırı\'nda kamp yapacağız ve son günde Cumhuriyet Alanı\'nda sertifika dağıtım törenimiz olacak\" dedi.

Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Susurluk Kaymakamı Osman Ateş de konuşmasında bisikletçilere kazasız belasız bir kamp dönemi geçirmeleri dileğinde bulunarak başarılar diledi. 110 kilometreden oluşan parkuru gece yapacakları kamplarla 3 günde tamamlayacak olan BANBİS üyeleri arasında çocuklar ve emekliler de yer aldı. Festivale, Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Belediyesi ve Erdek Belediyesi sponsor oldu. Kamp boyunca yolda kalan bisikletlileri taşımak üzere bir araç ve ambulans bisikletçilere eşlik etti.

AB ÜLKELERİNDE TOPLAM GELİR 513 MİLYAR EURO

Bisikleti sevdirmek gerektiğinin altını çizen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü Sabri Eren, \"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, yerel yönetimler, Ulaştırma Bakanlığımızla beraber toplu taşıma yollarına uygun bisiklet yolları yapmamız lazım. Eğer bunları yaparsak tıpkı Avrupa\'daki gibi bisikleti çok kullanan ülkelerdeki gibi bisikleti sevdirebiliriz. Yakın zamanda bunlar da olacak. Balıkesir Karesi ve Altıeylül Belediyemizin yaptıkları çok güzel bisiklet yolları var. Bunlar buralarda da inşallah olacak. Bir de şu konu çok önemli; Avrupa Birliği ülkelerinde bisiklet kullanımından dolayı 513 milyar Euro ülkelerin gelirleri var. Küçümsemiyoruz bisiklet çok önemli. Sadece Avrupa Birliği ülkelerinde toplam gelir 513 milyar Euro. Özellikle karbon salımı olan şehirlerde bisiklet kullanımı arttırdığınızda bu şehrin yaşana bilirliğini, o şehir insanlarının daha yaşamlarını sağlıklı bir şekilde idame ettirdikleri gözlemleniyor\" şeklinde konuştu.

Kapıdağ Bisiklet Turu\'na Edirne Bisiklet Kulübü Derneği\'nden eşi emekli öğretmen Nezaket Erişmiş ile katıldığını belirten emekli öğretmen Tacettin Erişmiş, Kapıdağ\'ı çok sevdiklerini bu yıl gezinin ikincisine katıldıklarını söyledi.

Festivale katılan Bandırma İşitme Engelliler Derneği Başkanı Tuncay Ağaçonaran da, \"Arkadaşlarımla birlikte kamp yapmak bisiklet sürmek çok sevindirici bir şey. Biz size işaret dilini öğretiyoruz siz de bize bisiklet kullanmasını öğretiyorsunuz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Balıkesir Büyükşehir Bel. Koordi. Sabri Eren

-2 emekli öğretmen ile röportaj

-İşitme engelli röportaj

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)