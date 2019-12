Kapıcı dairesinden doğan marka

Hayallarinin peşinden giden Betina Demişulam, akranlarının aksine babasının işinde çalışmak yerine, takı tasarımcısı olmayı seçti. Türkiye’nin en büyük oyuncak firmalarından Intertoy Türkiye’nin eski sahibi işadamı Lazar Demişulam’ın kızı olan Betina Demişulam, 2001 yılında London College of Fashion’dan mezun olup Türkiye’ye geldiğinde babasının işyerinde çalışmak yerine farklı birşeyler yapmak ister. Vakko’ya iş başvurusunda bulunan Demişulam, burada satış elemanı olarak çalışır. Bir yıl içinde ürün müdür yardımcılığına kadar yükselen Demişulam, babası aile şirketinde çalışmasını isteyince işini bırakır.



Odasında işe başladı



Ancak akaryakıt ve dijital ortamda reklam alanında hizmet veren aile şirketinde iki yıl çalıştıktan sonra bu işin kendisine göre olmadığını anlar. Babasının karşısına geçip daha yaratıcı bir iş yapmak istediğini söyleyen Demişulam’a ilk soru ‘Peki, ne yapacaksın?’ olur. Aklında henüz bir şey olmadığını söyleyince babası ‘Sana üç ay veriyorum. Ne yapacağını görelim’ der.



Bunun üzerine Betina Demişulam, evin bir odasında hep hayali olan çanta tasarımına başlar. Kendi diktiği çantaların üzerlerini taşlarla süsleyen Demişulam, artan taşlardan takılar yapmaya başlar. Evdeki odasında başladığı takı üretimini Demişulam, bir süre sonra apartmanın kapıcı dairesine taşır. Ürettiği takıları modacı arkadaşı Tuana Büyükçınar butiğinde satınca, bu Betina Demişulam’ın hayallerine kavuşmasında önemli bir basamak olur. Demişulam, aradan geçen dört yılda sosyete ve iş dünyasının pek çok ismini müşterisi yapmayı başarır. BugünMon Reve kullananlar arasında Emine Kamışlı, Mutlu Dinçkök ve Gamze Dinçkök gibi iş kadınları bulunuyor.



Rüyası gerçek oldu



Fransızca benim rüyam anlamına gelen ‘Mon Reve’ markasıyla kolye, bilezik, yüzük ve küpe yapan Demişulam, bunları 35-355 YTL arasında satıyor. Ürünleri kendisine ait mağazaların yanında Beymen’lerde de satışa sunan Demişulam’ın takıları yurtdışında da ilgi görüyor.

İki yıl önce Nişantaşı’nda açtığı mağazaya İstinyePark ve KemerMall Alışveriş Merkezi’ndeki Kiosk’ların da eklendiğini ifade eden Demişulam, önümüzdeki günlerde Bağdat Caddesi’nde yeni bir mağaza açmaya hazırlandıklarını belirtti.



Newyork’ta ünlü bir mağazalar zinciriyle görüşme halinde olduklarını ifade eden Betina Demişulam, “Anlaşabilirsek ürünlerimiz orada da satılacak” diye konuştu. Her yıl ikisi Mon Reve ikisi de sadece Beymen mağazalarında satılmak üzere dört koleksiyon hazırladığını belirten Demişulam, bir koleksiyonda 150 yeni model olduğunu, ayrıca her ay 10 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktıklarını anlattı.



Demişulam özel günlerde de ayrı koleksiyon hazırlandığını belirtti. “Herkesin bir rüyası vardır, ben de Mon Reve ile kendi rüyamı gerçekleştirdim” diyen Demişulam, dört yılda belli bir noktaya gelen markasını iş dünyasıyla paylaşmaya hazırlanıyor. Bu amaçla 21 Ekim’de Reina’da bir gösteri düzenleyecek olan Demişulam, 300 kişiden oluşan davetli topluluğunun karşısına çıkacak.