Kapı kapı dolaşıp "23 Nisan ve 29 Ekim'i kutlayan kafirdir" bildirisi dağıtıyorlar

Ege Bölgesi’nde bir grup, kapı kapı gezerek şeriat çağrısı yaptı, Atatürk ve laiklik karşıtı bildiri dağıttı. Özellikle tatil beldelerinde dolaşarak, “Müslüman olmak neyi gerektirir?” başlıklı iki sayfalık bildiri dağıtan kişiler tepki gördü. Türkiye’de uygulanan laikliğin İslama ters olduğunun öne sürüldüğü bildiride “Türkiye’de 1920’lerden sonra hâkimiyet ve yasak koyma Allah’a değil millete verilmiştir. Türkiye’de şeriat yani Kuran kanunları değil, insanların kendi kafalarından çıkardıkları kanunlar geçerli olmaktadır. Laiklik İslama tamamen ters olan bir küfür sistemidir. Partiler demokrasiye ve laikliğe bağlı kalacaklarına yemin eder. Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyen kâfirdir” denildi.

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre; Atatürk ve laikliğin de eleştirildiği açıklamada, “Ders kitaplarında Atatürk’ün İslama zıt olarak yaptığı devrimler iyi bir şeymiş gibi gösteriliyor. Şeriatın kaldırıldığı 23 Nisan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayanlar kâfirdir. Bu düşüncede olan devletin askerliğini yapmaya gençler gönderilemez. Yemin törenlerinde şeriata uymayan inkâr niteliğinde sözler söyleniyor. Şeriatı çağdışı görene devletin bekçiliği yaptırılıyor” denildi.

“İmamlar bunları sizlere anlatamaz. Çünkü onlar maaş karşılığında demokrasi ve laikliği koruyacaklarına yemin eder ve dinden çıkarlar. Bu nedenle bu imamların arkasında kılınacak namaz kabul olmaz” ifadeleri de bildiride yer aldı.

Kim ya da kimler tarafından hazırlandığı belirtilmeyen bildirilerin sonunda “Fatih Sadri” yazıldı. Bildiriler daha önce İstanbul ve Ankara’da da “Fatih Sadri” imzasıyla dağıtılmıştı. Denizli’de bir yurttaş kendisine verilen bildiriyle polise giderek şikâyetçi oldu.