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Kapı demirlerine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, apartmanın kapı korkuluk demirine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

03 Ocak 2018 15:42

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, apartmanın kapı korkuluk demirine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.
Ergenekon Mahallesi Oruçreis Sokak Numara 37\'deki bir apartmanın giriş kapısındaki demir korkuluğa gece kedi sıkıştığını fark eden  yoldan geçen vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine AKS 110 ekipleri sevk edildi. AKS 110 ekibi, hidrolik makas ile kapının demir korkuluğunu kesip, kediyi kurtardı. Apartman sakinlerinden Mustafa Hız, \"Bakkala ekmek almaya gitmiştim. O ara kedim açık kapıdan dışarı çıkmış. Geldiğimde bu manzara ile karşılatım. Kedimi sağ kurtaran görevlilere teşekkür ediyorum\" dedi.

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