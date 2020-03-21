Kapatma ve ücretsiz izinler turizme sıçradı: Elite World 6 otelini kapattı

Perakende sektöründe faaliyet gösteren mağaza zincirleriyle başlayan, otomotiv sektörü ile devam eden faaliyet durdurma kararları oteller tarafından da alınmaya başladı. Elite World Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki 6 otelinin geçici olarak kapatıldığını, 2 otelinin ise kapasitesinin düşürüldüğünü duyurdu. Sözcü’nün haberine göre otel yönetimi çalışanlara gönderdiği e-postada yüzde 90’ın üstünde müşteri kaybı yaşandığını belirterek, sektörün faaliyetlerinin normale dönmesinin 6 aydan fazla süreceği tahmininde bulundu. Elite World, kapatılan otellerdeki personelin ücretsiz izne ayrıldığını belirterek, “Bu koşullar altında şirketimize ait otellerimizin açık tutulabilmesi keza çalışanlarımızın ücret ve sosyal haklarının da ödenebilmesi mümkün değildir" dedi.

Elite World yönetiminin e-postasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler paketinde yer alan ve çalışanların maaşının bir kısmının devlet tarafından karşılanmasını öngören kısa çalışma ödeneğine başvurulup başvurulmayacağı konusunda bilgi verilmedi.

Açıklamada kapıtalan oteller şöyle sıralandı:

“18.03.2020 tarihinde alınan karar ile şirketimize ait olan Elite World Asia, Elite World Europe, Elite World Prestige, Elite World Sapanca, Elite World Van, Elite World Marmaris otelleri geçici olarak kapatılmış, Elite World İstanbul, Elite World Business otellerimizin de kapasitesi düşürülmüş olup, bu otellerde bulunması mecburi olan personel harici, çalışan tüm personelimize de ücretsiz izin verilmiştir.”